إدريس ومحمد نور يشيدان بإطلاق بطولة البلوت

نواف السالم(صدى):

تفاعل نجوم كرة القدم، مع خبر إطلاق بطولة ” البلوت ” التي أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تنظيمها، عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” .

وعلق المشرف العام على المنتخبات الوطنية للفئات السنية حمزة إدريس، على إطلاق بطولة البلوت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أفكر أشارك في بطوله البلوت بس محتار مين يكون خوي محمد نور أو الحسن اليامي أيامنا في الاتحاد كنت ما أخسر إذا لعبت مع واحد فيهم ملوك التمرير حتى في البلوت الإشارة تجيك على الطاير ” .

فيما كتب أسطورة نادي الاتحاد محمد نور: ” البلوت لعبة شعبية محبوبة، وحينما تتبناها هيئة الرياضة بإقامة بطولة رسمية يعني ذلك أن الهيئة تولي كل الأشياء اهتمامها وتمنحها ميزة تنظيمية، ويظل البلوت لعبة للتنشيط الذهني وتنمية الذكاء ” .

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، قد أعلنت، أمس الخميس، عن تنظيم بطولة المملكة للعبة البلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4 – 8 أبريل القادم؛ الأمر الذي لاقى قبولًا واسعًا سواء بين المواطنين أو في الوسط الرياضي.

ووجه آل الشيخ، الاتحاد للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم بطولة البلوت التي تصل جوائزها إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.