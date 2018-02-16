أمن الدولة: الإحصائيات تكشف نجاح الرسائل التوعوية التي استهدفت المواطنين

نايف السالم(صدى):

نجحت رسائل رئاسة أمن الدولة ممثلة في المباحث الإدارية التوعوية والتثقيفية ، في رفع مستوى الوعي بدورها الأمني الكبير وأهمية التعاون معها من خلال الرقم المجاني 980 ، وذلك بعد استهدافها بهذه الرسائل للمواطنين والمقيمين على حد سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، للإبلاغ عن جرائم تمويل الإرهاب والرشوة .

وكشفت الإحصائيات المقدمة عبر مطبوعات ولوحات تعريفية ، عن ارتفاع عدد المبلغين بصورة واضحة خلال الخمس سنوات الماضية ، حيث وصل عدد البلاغات إلى 6093 بلاغًا عام 1438 هجريًا ، في حين كان قد وصل إلى 2654 عام 1434 هجريًا ، وهو ما يؤكد نجاح هذه الرسائل .

وأشارت رئاسة أمن الدولة ، إلى التزام مركز البلاغات في المباحث الإدارية بالحفاظ على سرية المبلغ ، ومنح الحرية الكاملة للجهة في تزويد المركز بأي معلومة عنه ، للتركيز على سرعة التجاوب مع البلاغات الواردة والتعامل معها .

وأوضحت أن العمليات والمهام التي تعنى بها المباحث الإدارية ، تتمثل في مراقبة ومتابعة وضبط أي تعاملات مالية مشبوهة أو عمليات تهريب أموال من شأنها المساس بأمن الدولة .، حيث تشارك المباحث الإدارية بمندوبين ممثلين عنها في منظمة عالمية تدعى مجموعة العمل المالي ” فاتف ” ، تختص بتقييم أنظمة الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .