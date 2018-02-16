  • الجمعة 16

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأرصاد: الرياح المثيرة للأتربة ستستمر حتى الإثنين على المنطقة الشرقية

الأرصاد: الرياح المثيرة للأتربة ستستمر حتى الإثنين على المنطقة الشرقية

الأرصاد: الرياح المثيرة للأتربة ستستمر حتى الإثنين على المنطقة الشرقية
نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أن هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الافقية تصل سرعتها الى اكثر من 40 كم/ساعة و رؤية أقل من 2 كم خلال النهار والتي ستستمر حتي يوم الإثنين القادم، على المنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنها تتوقع هطول أمطار رعدية مساء يوم السبت تستمر الى يوم الاحد .


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2834 ] نشر منذ 18 دقيقة

يارب الغبار تعبنا و يارب ينزل المطر بمشيئة الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *