الأرصاد: الرياح المثيرة للأتربة ستستمر حتى الإثنين على المنطقة الشرقية
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أن هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الافقية تصل سرعتها الى اكثر من 40 كم/ساعة و رؤية أقل من 2 كم خلال النهار والتي ستستمر حتي يوم الإثنين القادم، على المنطقة الشرقية.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنها تتوقع هطول أمطار رعدية مساء يوم السبت تستمر الى يوم الاحد .
مجنون سبيع[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2834 ] نشر منذ 18 دقيقة
يارب الغبار تعبنا و يارب ينزل المطر بمشيئة الله