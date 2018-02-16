بالصور.. فتاة تقطع إصبعها بآلة حادة لتصنع منها قلادة

متابعات(صدى):

قطعت فتاة أوروبية مهووسة بصناعة الوشوم التي تتخذها مهنة لها، إصبعها الخنصر، بواسطة أداة قطع حادة، لتحويلها لأجزاء من قلادة تعلقها في رقبتها.

وقررت ” توز رينولدز ” ، قطع الإصبع الخنصر، من يدها اليسرى بواسطة أداة قطع حادة، ووضعت مكان إصبعها رأسًا ملونة، وتقول إنها ترغب في ذلك منذ عشر سنوات.

ووضعت الفتاة الإصبع المقطوع في الثلاجة، لمدة عام كامل بجوار بعض الأطعمة، إلا أنها قررت هذه الأيام استخراجه بالتزامن مع عيد الحب لتحويله إلى قلادة.

وقامت المرأة البالغة من العمر 30 عامًا بشراء قارورة زجاجية، وقامت بصب الكحول فيها، ومن ثم وضعت الإصبع بداخلها، قائلة: ” لم يتغير شيء في حياتي.. أشعر بأن الأمر لطيف ” ، مشيرة إلى أن بعض الناس يفعل هذه الأمور عن طريق جراحة متخصصة؛ لكننها فضلت أن يكون الأمر تلقائيًا وبنفسها.