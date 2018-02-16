فرقة متميزة من الهلال الأحمر تنقذ ثلاثنيا وتعيد النبض اليه في الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

نجحت احدى فرق الهلال الأحمر الاسعافية لهيئة الهلال الاحمر المشاركة في مهرجان التراث والثقافة (٣٢) في إعادة النبض والتنفس لرجل ثلاثيني فقد نبضه، بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية قبل ان تقوم بنقله لمركز صحي الجنادرية.

المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، عبدالله نايف المريبض: إن الفرق الإسعافية المشاركة قامت بعمل إنعاش قلبي رئوي “CPR” لرجل في الثلاثين من العمر فقد وعيه اثناء التجول في احد الاجنحه بالمهرجان مساء اليوم .

وأوضح ” المريبض ” أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات والقيادة المتمركزه داخل المهرجان يفيد بوجود حالة إغماء لأحد الزوار في أحد الاجنحه ، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الإسعافية الأقرب للموقع ترافقها فرقة تدخل سريع والتي باشرت الموقع في اقل من دقيقه واحده.

وذكر ” المريبض ” أنه عند مباشرة الحالة اتضح غياب النبض والتنفس لدى الحالة، وتم بشكل عاجل القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي وعمل التنفس الاصطناعي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، حتى تمكنوا من إعادة النبض والتنفس للحالة قبل نقله لمركز صحي الجنادرية بفضل من الله سبحانه .

يذكر أن أفراد هذه الفرقة نجحوا بفضل الله ثم بحسن تعاملهم وخبرتهم الميدانية في إعادة النبض لخمسيني في نفس المهرجان .

قبل ثلاثة أيام مما يعني تميز الفرق الاسعافية وسرعة استجابتهم لجميع البلاغات التى تردهم من غرفة العمليات رغم الزحام الذي تشهده الجنادرية هذه الأيام.