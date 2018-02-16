اتفاق لرفع مستوى جودة التعليم للطلبة السعوديين بالجامعات البريطانية

علي القحطاني(صدى):

تابعت الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة إجراءات التقييم الميداني لمعاهد اللغة ومزودي الخدمات التعليمية للسنوات التحضيرية بالمملكة المتحدة.

وأكد الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أن العمل جار مع كافة المعاهد ومزودي الخدمات التعليمية للسنوات التحضيرية في المملكة المتحدة للوصول إلى اتفاق يقضي برفع مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة السعوديين المنخرطين في برامج الابتعاث.

وقال الدكتور المقوشي أن هذه الخطوة هي واحدة ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية لمنظومة العمل الأكاديمي والإشراف الدراسي على الطلبة السعوديين في المؤسسات التعليمية البريطانية، التي أطلقتها الملحقية الثقافية نهاية العام المنصرم لضبط جودة الأداء الأكاديمي وتطويره بما يضمن المناخ الدراسي الأفضل للطلبة السعوديين في جميع مراحل الدراسة ، مؤكدًا أن العمل مستمر وبشكل دوري في تقييم كافة المؤسسات ومزودي الخدمات التعليمية البريطانية التي يدرس بها الطلبة السعوديين .