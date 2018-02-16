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  3. فرحة أشرف بن شرقي بعد اول انتصار مع الهلال

فرحة أشرف بن شرقي بعد اول انتصار مع الهلال




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 14 دقيقة

ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا كبير برافو لاعب يمتع بلعبه والقادم أجمل بأذن الله صفقة قوية تحسب لنواف بن سعد👌👌👌👌
بن شرقي حيكون حديث الشارع السعودي والخليجي والعربي وبعدها حيرحل لأوروبا قادمآ من زعيم أسيا في حالة توفقت الإدارة في جلب عقد كبير وكبير جدآ وبشروط الهلال الثقيلة لاعب مطلوب وصغير في العمر ومهاري وتركيزة عالي*******
مبروك للزعيم الصدارة والثلاث نقاط وهاردلك لليوث..

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