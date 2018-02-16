إسرائيل تنتفض ضد نتنياهو وتطالبه بالاستقالة

القدس(صدى):

احتج آلاف الإسرائيليين ، اليوم الجمعة، خلال تظاهرة في تل أبيب، على فساد رئيس الوزراء ” بنيامين نتنياهو ” ، مطالبين من النائب العام التسريع بتقديم لائحة الاتهام لإجبار نتانياهو على الاستقالة.

واحتشد المتظاهرون في ساحة المسرح الوطني حاملين لافتات كتب عليها بالعبرية: ” باي باي بي بي ” ، وهو الاسم المختصر له، وأخرى كتب عليها بالإنجليزية: ” رئيس وزراء الجريمة ” ، و ” أيها الفاسدون ارحلوا ” ، وفقًا لفرانس برس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت، الثلاثاء الماضي، باتهام ” نتنياهو ” رسميا بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لأكثر من سنة، تتعلقان بتلقي نتانياهو وأفراد من عائلته هدايا فاخرة ومجوهرات من ملياردير ومن رجل أعمال.