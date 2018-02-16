إدارة مهرجان الجنادرية توضح حقيقة تطويق سيدة تصنع الخبز بسياج

نايف العضياني(صدى):

أكدت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تطويق موقع السيدة ” أم مهنا ” صانعة الخبز ، بسياج ، لافتة إلى أن الأمر يفتقر للدقة .

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري ، إلى أن أم مهنا طالبت الجهات التابعة بتخصيص موقعًا خارجيًا لها ، على الرغم من وجود موقع داخلي مناسب لها .

وأوضح ” العمري ” ، أن الجهات المختصة قامت بتلبية طلب السيدة وعمل سياج حول موقع جلوسها بصفة أمنية ووقائية ، حرصًا على سلامة الزوار .

وناشدت إدارة المهرجان جميع المواطنين بتحري الدقة ، مشددة على حرصها الكبير على توفير التسهيلات اللازمة لكافة المواطنين وتأمين سلامتهم .