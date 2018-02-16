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الهلال يحلق منفردًا في الصدارة ضمن ترتيب أندية الدوري

الهلال يحلق منفردًا في الصدارة ضمن ترتيب أندية الدوري
ماجد محمد(صدى):

انتهت مباريات اليوم الجمعة من مواجهات الجولة الـ22 ضمن بطولة دوري المحترفين ، بفوز الهلال على الشباب بهدفين مقابل هدف ، وتعادل الأهلي مع الفيحاء إيجابيًا بهدف لكل فريق ، وبهزيمة الاتفاق للرائد بهدف نظيف .

وبفوز الهلال خلال لقاء اليوم ، ينجح الأزرق في تعزيز صدارته بجدول ترتيب فرق الدوري ، حيث يحلق منفردًا برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه في المركز الثاني الأهلي الذي يحقق 42 نقطة .

وحصد الفيحاء المركز السابع بعد مواجهة اليوم برصيد 28 نقطة ، ليحتل الشباب المركز الثامن برصيد 25 نقطة ، ويحصد الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة ، ويستمر الرائد في تذيل القائمة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 41 دقيقة

الف الف مبروك للزعيم💙💙

[ عدد التعليقات: 2834 ] نشر منذ 15 دقيقة

الف مبروك لجمهور الهلال

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