الهلال يحلق منفردًا في الصدارة ضمن ترتيب أندية الدوري

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباريات اليوم الجمعة من مواجهات الجولة الـ22 ضمن بطولة دوري المحترفين ، بفوز الهلال على الشباب بهدفين مقابل هدف ، وتعادل الأهلي مع الفيحاء إيجابيًا بهدف لكل فريق ، وبهزيمة الاتفاق للرائد بهدف نظيف .

وبفوز الهلال خلال لقاء اليوم ، ينجح الأزرق في تعزيز صدارته بجدول ترتيب فرق الدوري ، حيث يحلق منفردًا برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه في المركز الثاني الأهلي الذي يحقق 42 نقطة .

وحصد الفيحاء المركز السابع بعد مواجهة اليوم برصيد 28 نقطة ، ليحتل الشباب المركز الثامن برصيد 25 نقطة ، ويحصد الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة ، ويستمر الرائد في تذيل القائمة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة .