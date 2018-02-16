مضاربة دامية بين شابين بعفيف

نايف العضياني(صدى):

باشرت الدوريات الأمنية بعفيف مساء اليوم الجمعة، مضاربة دامية بين شابين استخدم فيها أحدهم مشرطًا أدى به لإصابة بليغة ونزيف كبير في رقبة الآخر ونقل للمستشفى.

وأكدت مصادر أمنية إن الجاني سلم نفسه للأمن؛ حيث تعرض لحالة إغماء، فيما تمثلت إصابة خصمه في جرح قطعي بالرقبة أدت لنزيف الدماء منه.

وأضافت المصادر: إن الجاني نقل للمستشفى في حالة إغماء، وهناك تمكن الأطباء من إيقاف النزيف وإنقاذ حياته وما زال تحت الملاحظة الفائقة.