” تميم ” يدافع عن الإيديولوجيات المتطرفة ويبرئها من الإرهاب

طلال الضوي(صدى):

دافع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، عن الأيديولوجيات المتطرفة وبرأها من المسؤولية عن الإرهاب؛ وذلك بعد عرض مجموعة من الصور واللقطات تدين تورط قطر في تمويل جهات إرهابية.

واعتبر أمير قطر، خلال كلمته التي ألقاها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلقت أعمال الدورة الـ54 منه في المدينة الألمانية؛ أن ” الشعوب بدأت تفقد إيمانها بحكوماتها ولا تجد وسيلة للتغيير سلمياً ” ، كما تمسك بسياسة بلاده التي كانت سبباً في أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؛ زاعماً أن ” الأزمة مفتعلة وعديمة الجدوى ” .

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قد قررت في يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة لدعم الأخيرة المنظمات الإرهابية وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، ودعمها لمخططات إيران في المنطقة.

وتم خلال المؤتمر عرض مجموعة من الصور واللقطات التي قال المنظمون إنها تشكل إدانة لقطر وتُوَرطها في تمويل جهات تعتبر إرهابية من قِبَل مجموعة من الدول.

وشهدت ميونخ، أمس الخميس، مؤتمراً حمَل شعار ” أوقفوا دعم وتمويل قطر للإرهاب والتطرف ” ، وشارك فيه عدد كبير من أفراد الجاليات العربية والمسلمة وخبراء عرب وأجانب من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.