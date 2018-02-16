  • الجمعة 16

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. الهلال يواصل انتصاراته بالفوز على الشباب

بالصور.. الهلال يواصل انتصاراته بالفوز على الشباب

بالصور.. الهلال يواصل انتصاراته بالفوز على الشباب
نواف السالم تصوير.. محمد السعران(صدى):

نجح نادي الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الشباب وتعزيز صدارته ضمن ترتيب فرق الدوري بهدفين ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين .

وسدد هدف الهلال الأول أشرف بن شرقي في الدقيقة الـ5 من بداية الشوط الأول ، ليسجل هدف الفوز الثاني للفريق اللاعب نيكولاس ميليسي في الدقيقة الـ85 من عمر الشوط الثاني .

وسجل هدف الشباب الوحيد اللاعب سعد عبدالأمير في الدقيقة السابعة من بداية الشوط الأول في المباراة .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات

الهييلال فريق ابو حظين دائما يفوز بلدقائق الاخيره ولكن العالميه صعبه عليهم لان الهييلال عقدته بلقبه النفق الكبير اذا تخلص من عقده النفق الكبير وصل للعالميه ههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *