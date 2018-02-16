بالصور.. الهلال يواصل انتصاراته بالفوز على الشباب
نجح نادي الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الشباب وتعزيز صدارته ضمن ترتيب فرق الدوري بهدفين ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين .
وسدد هدف الهلال الأول أشرف بن شرقي في الدقيقة الـ5 من بداية الشوط الأول ، ليسجل هدف الفوز الثاني للفريق اللاعب نيكولاس ميليسي في الدقيقة الـ85 من عمر الشوط الثاني .
وسجل هدف الشباب الوحيد اللاعب سعد عبدالأمير في الدقيقة السابعة من بداية الشوط الأول في المباراة .
الواضح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
الهييلال فريق ابو حظين دائما يفوز بلدقائق الاخيره ولكن العالميه صعبه عليهم لان الهييلال عقدته بلقبه النفق الكبير اذا تخلص من عقده النفق الكبير وصل للعالميه ههههههههههههههههه