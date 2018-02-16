ضعف شبكة الإنترنت يثير الاستياء بحي المعارض في بيشة
أثار ضعف شبكات الإنترنت الـ stc،و 3g، و 4g، بحي المعارض جنوب محافظة بيشة ، استياء الأهالي، ما دفعهم للشكوى، خصوصا بعد استمرار ضعفها منذ ما يقرب من السنه ولحين إعداد هذا الخبر.
وأكد فهد الشهري ، أنه تواصل مع الشركة لم يكن كافيًا لحل المشكلة، وبعد إبلاغه بأن الكثير من الأهالي يشتكون على الرغم من احتياجهم إلى الاتصال بالإنترنت للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة معاملاته الحكومية .
وأوضح أن الشبكة لا تزال ضعيفة جدًا ومتقطعة لحد الآن، رغم استمرار التواصل مع الشركة، مؤكد أن المشكلة أثرت بشكل كبير على أعماله واتصالاته، مطالباً بحل عاجل وجذري لها.
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