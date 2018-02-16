الحصيني: متوقع تساقط أمطار الأحد القادم على بعض أجزاء المملكة
توقع الباحث في شؤون الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بداية من يوم الأحدالقادم، على أجزاء من القصيم في الدوامي، وعفيف ثم الزلفي, ثم الوشم، سدير، والصمان وشمال الرياض و الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.
وأضاف ” الحصيني ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه ” متوقع زيادة الفعالية الجوية على مع فرصة سيول مابين الوجه وأملج وخاصة شرقها غدًا السبت ” .
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 3 ساعات
كذب المنجمون ولو صدقو ……. قالو الخميس والجمعه امطار وسيول على المدينه المنوره وماجانا الا الغبار
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42929 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يجيب الخير ,,