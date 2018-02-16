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بالفيديو.. مدينة رفح تشهد وقوع انفجارات عنيفة

بالفيديو.. مدينة رفح تشهد وقوع انفجارات عنيفة
القاهرة(صدى):

وقعت انفجارات عنيفة مساء اليوم الجمعة بمدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية مع غزة ، تبعها تصاعد سحب دخانية ، يتخللها تحليق مكثف للطيران الحربي المصري .

ووفقًا لشهود عيان ، فقد دوى انفجار عنيف بالقرب من مدينة رفح ، جاء بالتزامن مع انقطاع الكهرباء عن المنطقة ، بالإضافة إلى تواجد كثيف مُلاحظ للأجهزة الأمنية المنتشرة على طول الحدود .

ومنعت الأجهزة الأمنية الفلسطينيين ووسائل الإعلام من الاقتراب من منطقة الحدود المصرية الفلسطينية حفاظًا على السلامة .


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