بالفيديو.. مدينة رفح تشهد وقوع انفجارات عنيفة

القاهرة(صدى):

وقعت انفجارات عنيفة مساء اليوم الجمعة بمدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية مع غزة ، تبعها تصاعد سحب دخانية ، يتخللها تحليق مكثف للطيران الحربي المصري .

ووفقًا لشهود عيان ، فقد دوى انفجار عنيف بالقرب من مدينة رفح ، جاء بالتزامن مع انقطاع الكهرباء عن المنطقة ، بالإضافة إلى تواجد كثيف مُلاحظ للأجهزة الأمنية المنتشرة على طول الحدود .

ومنعت الأجهزة الأمنية الفلسطينيين ووسائل الإعلام من الاقتراب من منطقة الحدود المصرية الفلسطينية حفاظًا على السلامة .