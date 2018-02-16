  • الجمعة 16

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن الحالة الجوية غدًا

الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن الحالة الجوية غدًا

الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن الحالة الجوية غدًا
علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، على مناطق تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها ، بالإضافة إلى الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرياح السطحية النشطة تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية على هذه المناطق .

وأوضحت الهيئة ، إن هناك غيوم جزئية إلى غائمة تخيم على السماء ، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ، والأجزاء الساحلية منها ، كما تمتد إلى الأاجزاء الغربية من الرياض .

وأضافت هيئة الأرصاد ، أن رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مستوى الرؤية الأفقية على نجران والرياض والشرقية .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *