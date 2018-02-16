الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن الحالة الجوية غدًا

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، على مناطق تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها ، بالإضافة إلى الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرياح السطحية النشطة تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية على هذه المناطق .

وأوضحت الهيئة ، إن هناك غيوم جزئية إلى غائمة تخيم على السماء ، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ، والأجزاء الساحلية منها ، كما تمتد إلى الأاجزاء الغربية من الرياض .

وأضافت هيئة الأرصاد ، أن رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مستوى الرؤية الأفقية على نجران والرياض والشرقية .