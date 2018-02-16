مصرع 7عمال هنود داخل حفرة صرف صحي

نيودلهي(صدى):

لقى سبع عمال مصرعهم، خلال قيامهم بتنظيف حفرة تصريف تحت الأرض في مزرعة للدواجن جنوب الهند,

وقال نائب قائد الشرطة الهندية، تشودساري، إن الوفيات وقعت الجمعة في قرية موريم بولاية أندرا براديش، وعقب دخول العامل الأول إلى حفرة الصرف الصحي، استغاث طالبًا المساعدة لمواجهته صعوبات في التنفس.

وأضاف ” تشودساري “، أن العمال الثمانية الآخرين نزلوا الحفرة لمساعدته، مشيرًا إلى أن 4 أشخاص توفوا على الفور، فيما توفى 3 آخرون في وقت لاحق في المستشفى.

وتجمع عدد كبير من القرويين خارج مزرعة الدواجن وطالبوا باعتقال مسؤولي المزرعة، فيما ذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في الحادث.