تيريزا ماي: بريطانيا ستفرض عقوبات على إيران

لندن(صدى):

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن مخاوف بلادها من الأنشطة النووية الإيرانية في الشرق الأوسط، مؤكدة استعداد بلادها لفرض المزيد من العقوبات على طهران.

وقالت تيريزا ماي، إن بريطانيا والولايات المتحدة لديهما المخاوف ذاتها من الأنشطة النووية الإيرانية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت: تلك الأنشطة تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدفعنا لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تعالج تلك المشكلات.

وأكدت خلال زيارتها إلى برلين، وجهة النظر البريطانية الألمانية بهذا الخصوص، مشددة على ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي وضرورة تطبيقه بالكامل.