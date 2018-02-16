نتائج مباريات وترتيب فرق الدوري الممتاز لدرجة الناشئين

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، نتائج مباريات اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر، من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين لكرة القدم، فضلا عن ترتيب الفرق.

وفاز فريق الأهلي، على القادسية بهدفين مقابل لاشىء ليحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 31 نقاط، أما القادسية احتل المركز التاسع برصيد،9 نقط

فيما فاز الاتحاد على الرائد بهدفين مقابل لا شىء، ليحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما يحتل أبها المركز الثاني عشر برصيد نقطة.

وفاز نادي هجر على الشباب بهدفين مقابل هدف، ليحتل هجر المركز السالع، في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز العاشر، برصيد 8 نقط.

كما فاز فريق النصر على الوحدة بهدفين مقابل هدف، ليحتل النصر المركز الأول، برصيد 33 نقطة، بينما الوحدة يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وفاز فريق الهلال على الفتح بهدفين مقابل لاشىء، ليحتل الأهلي المركز الرابع، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 18 نقطة.