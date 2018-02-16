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استمرار خفض ضخ المياه في عدد من محافظات المملكة

استمرار خفض ضخ المياه في عدد من محافظات المملكة
نايف السالم(صدى):

أكد قطاع توزيع المياه بالمملكة ، ممثلًا في إدارة خدمات المياه بالمنطقة الشرقية ، إن أعمال خفض ضخ المياه المحلاه ستبقى قائمة ، على أهالي مدينة الدمام ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف ورأس تنورة .

وأشار القطاع ، إلى أن ذلك يأتي بسبب ما طرأ من أعمال صيانة طارئة في محطة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل ، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة الطارئة بشركة ” مرافق ” الجهة المنتجة والتي استمرت لمدة يومين تقريبًا .

ومن جانبه ، أوضح المهندس عامر بن علي المطيري مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة ، أن خدمات المياه لازالت تعمل على تشغيل الآبار بأقصى طاقتها ، لتعويض النقص عن غرب مدينة الدمام ، وذلك بالإضافة إلى الكميات التي تصل عن طريق محطة التحلية بمحافظة الخبر .

وتابع ” المطيري ” قائلًا ” نأمل أن تكون الساعات القليلة القادمة هي موعدًا لاستئناف الضخ وعودته تدريجيًّا للمناطق التي تم تخفيض الضخ بها ” ، مؤكدًا أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة ؛ لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابية ، لما لهذا التنظيم المائي من أثر بالغ في تحقيق التوازن المائي داخل المنشآت .

واعتذر مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة ، إلى المشتركين المتضررين من هذا الخفض الذي ازدادت حدته لدى سكان أحياء غرب مدينة الدمام تحديدًا ، لافتًا إلى أن الشركاء في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يعملون على إصلاح الخلل .


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