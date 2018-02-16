آل الشيخ: التحكيم يحتاج لعلاج حاسم

طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على مباراة الأهلي والفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين اليوم الجمعة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : التحكيم يحتاج لعلاج حاسم.

حقق نادي الفيحاء التعادل مع الأهلي في الدقائق الأخيرة من نهاية الشوط الثاني بهدف لكل فريق ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين .

وافتتح تسجيل الأهداف لاعبي الراقي ، حيث سجل إيوانيس فيتفاتزيديس هدف الفريق في الدقيقة الـ79 من عمر الشوط الثاني ، لينقذ دانيلو أسبريلا فريقه بتسديد هدف التعادل خلال الدقيقة الـ85 من نهاية الشوط .