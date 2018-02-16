خبير سياسي: الإخوان وتنظيم القاعدة يتفقان على استهداف المملكة

نايف السالم(صدى):

أكد حمود الزيادي باحث في شؤون الجماعات الإرهابية ، إن جهود الجهات الأمنية في دحر كل من يخطط لاستهداف المملكة كبيرة .

وأشار ” الزيادي ” ، خلال مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية ، مساء اليوم الجمعة ، إلى أن الجماعات الإرهابية لا تنتمي إلى الضمير الإنساني ولا إلى القيم الدينية ، حيث تخطط دائمًا لاستهداف شخصيات أجنبية بارزة ، بالقرب من الحرم المكي لتوتير العلاقات بين المملكة والدول الأخرى .

وأوضح الخبير السياسي ، أن التنظيمات الإرهابية تتقاطع فيما بينها وتتفق على استهداف المملكة ، لافتًا إلى أنه على الرغم من الخلافات بين تنظيمي القاعدة والإخوان الإرهابيين ، إلا أنهما يجتمعان على استهداف أم المملكة ومقدساتها .