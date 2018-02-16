نتائج مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

طلال الغامدي(صدى):

رفع فريق الاتفاق رصيده النقطي إلى 42 نقطة في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد نهاية الجولة الـ 15 عقب فوزه على فريق الجبلين بنتيجة 6-3.

وواصل القادسية مطاردته للمتصدر بعد فوزه على فريق النهضه 6-2 ليرفع رصيده النقطي إلى 36نقطة، وفي الرياض تغلب بريق مصده على ضيفه فريق رضوى بنتيجة 4-8 وبذلك يرتفع رصيد مصده إلى 25 نقطه في المركز الخامس.

بينما توقف رصيد رضوى عند النقطة 19، فيما رفع فريق الريان رصيده النقطي إلى 15نقطة بعد فوزه على الصقور 6-3، كما تفوق فريق المجد على نظيره فريق الخالدي بنتيجة 11-10.

وفاز فريق العرض على الشعيب بنتيجة 7-6.