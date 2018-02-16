نتائج مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
رفع فريق الاتفاق رصيده النقطي إلى 42 نقطة في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد نهاية الجولة الـ 15 عقب فوزه على فريق الجبلين بنتيجة 6-3.
وواصل القادسية مطاردته للمتصدر بعد فوزه على فريق النهضه 6-2 ليرفع رصيده النقطي إلى 36نقطة، وفي الرياض تغلب بريق مصده على ضيفه فريق رضوى بنتيجة 4-8 وبذلك يرتفع رصيد مصده إلى 25 نقطه في المركز الخامس.
بينما توقف رصيد رضوى عند النقطة 19، فيما رفع فريق الريان رصيده النقطي إلى 15نقطة بعد فوزه على الصقور 6-3، كما تفوق فريق المجد على نظيره فريق الخالدي بنتيجة 11-10.
وفاز فريق العرض على الشعيب بنتيجة 7-6.
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