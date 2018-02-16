حرس الحدود بجازان: انقاذ أماً وابنها من الغرق بالموسم

تركي السالم(صدى):

انقذت فرقة البحث والإنقاذ بقطاع الموسم بحرس الحدود بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، أم وابنها من الغرق.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني: إنه في صباح اليوم الجمعة وفي تمام الساعة السابعة، وأثناء قيام إحدى دوريات البحث والإنقاذ بعملها المعتاد شاهدت حالة غرق لامرأه وطفل.

وأضاف : وعلى إثر ذلك قامت الدورية مباشرة بأداء الواجب المناط بها، حيث باشر الغواصون الحالة وتم إنقاذهما وعمل الإسعافات الأولية مع فرقة الهلال الأحمر التي حضرت للموقع، وتبين أن حالتهما مستقرة ولله الحَمْد وتم استلامهما من قبل ذويهما.

وشدد الشهراني على ضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود 994 عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.