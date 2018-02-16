المجلس الصحي يوافق على إنشاء لجنة لدراسة ارتفاع أسعار الأدوية

نايف السالم(صدى):

وافق المجلس الصحي على إنشاء لجنة وطنية ، تتولى مهمة دراسة الأدوية باهظة الثمن ، مثل أدوية أمراض فيروس الكبد الوبائي ” سي ” والأمراض الوراثية وأمراض تخثر الدم والسرطان ، والتي تشهد بعض المستشفيات في المملكة نقصًا بها .

وأشار قرار المجلس ، إلى ضرورة أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين للقطاعات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء ، فضلًا عن الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية .

ويشرف على هذه اللجنة مباشرةً ، المجلس الصحي السعودي ، فيما تحصل اللجنة على الموافقة على الميزانية السنوية من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

وتضمن القرار ، دعوة بضرورة تشجيع التصنيع المحلي للأدوية ، خاصةً في حال توفر السبل والإمكانيات القانونية كأدوية التهاب الكبد الوبائي .