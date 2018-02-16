شقيق المبتعث ” فارس ” يكشف تفاصيل عن حياة أخيه

نايف السالم(صدى):

قال صالح السلامة، شقيق المبتعث فارس السلامة الذي توفي قبل ثلاثة أيام بالولايات المتحدة إن شقيقه قضى 11 عاما في الابتعاث وأن وفاته جاءت قبيل الانتهاء من رحلته التعليمية.

وأضاف أن والدة فارس توفيت إلى رحمة الله أثناء وجوده للدراسة في أمريكا، إلا أنه لم يستطِع المجيء إلى المملكة، وقت وفاتها، وأن شقيقه فارس لم يتزوج بعد.

يوأوضح الملحق الثقافي في الولايات المتحدة، الدكتور محمد العيسى، أن وفاة ‏فارس طبيعية، وأن السفارة تعمل على عودة الجثمان إلى المملكة اليوم الجمعة، بعد 11 سنة قضاها مبتعثًا من البكالوريوس وحتى الماجستير والدكتوراه.