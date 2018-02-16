ضبط 20 مخالفا امتهنوا سمسرة الفحص الدوري

علي القحطاني (صدى):

ألقت الجهات الأمنية، القبض على عدد من المخالفين، بجوار مراكز الفحص الدوري يحصلون على أموال من العامة، مقابل تسهيل إجراء واجتياز الفحص الدوري بما يخالف الأنظمة.

وأوضحت مصادر، أن المقبوض عليهم من جنسيات مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تجاوز العشرين شخصًا.

وأكدت مصادر في وقت سابق، أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وجه الجهات الأمنية ” قوة أمن المهمات، وشعبة البحث الجنائي، ودوريات الأمن، وقوة الضبط الميداني ” ، بالإضافة إلى إدارة المرور، لتنفيذ عمليات الملاحقة من عمليات مراقبة وضبط.

وبين التوجيه أن معظم المخالفين من الوافدين، حيث اعتادوا الوقوف أمام بوابات مراكز الفحص الدوري، مطالبين بمبالغ مالية تتراوح من 400 إلى 600 ريال مقابل إجراء واجتياز الفحص بدون إجراءات الصيانة على المركبات.