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التشكيل النهائي للهلال والشباب في مواجهة اليوم

التشكيل النهائي للهلال والشباب في مواجهة اليوم
نواف السالم(صدى):

حددت إدارة فريقي الهلال والشباب التشكيل النهائي للفريق من اللاعبين المشاركين في القائمة الأساسية والاحتياطية ، في لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من دوري المحترفين .

ويشارك في قائمة الهلال الأساسية ، حارس المرمى عبدالله المعيوف ، واللاعبين محمد البريك وعلي آل بليهي ونيوكولاس ميليسي ، وإزكويل سيروتي ، وأشرف بن شرقي ومحمد جحفلي وأحمد أشرف ، بالإضافة إلى عبدالله الحافظ وجيلمين ريفاس وعبدالملك الخيبري .

بينما ينضم للبدلاء في الفريق ، حارس المرمى علي الحبسي ، واللاعبين مهند فلاتة ومحمد الشلهوب وناصر الدوسري ومجاهد المنيع ، بالإضافة إلى ياسر القحطاني ومتعب المفرج ومحمد كنو ومختار فلاتة .

ويلعب أساسيًا في الشباب ، حارس المرمى فاروق بن مصطفى ، ومن اللاعبين فهد غازي ومحمد سالم وحسن معاذ وناصر الشمراني وعبدالله الخيبري وعمرو بركات ، بالإضافة إلى عبدالله الفهد وسعد عبدالأمير ، وتركي العمار وهتان باهبري .

ومن القائمة الاحتياطية ، ينضم حارس المرمى عبدالله السديري ، واللاعبين عبدالوهاب جعفر وسعود كريري وأحمد عطيف وعبدالوهاب جعفر وعلي مجرشي وناصر العمران وسبيستيان أوبيلا ومؤيد اللافي .

 


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