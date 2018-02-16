لجنة التحقيق تؤكد لا يوجد خطأ طبي في حالة الطفلة أطياف

حسين العلي(صدى):

اوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان اللجنه المشكله للنظر في شكوى والدة الطفله أطياف والتي اجريت لها عملية تصحيح شرجي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي مطلع الشهر الماضي انهت تحقيقاتها الاوليه وجاء تقرير اللجنه والمكونه من اثنان اطباء استشاري جراحة اطفال وطبيب استشاري تخدير ومفتش علاجي وطبيب فني مختص وقد توصلت اللجنه مبدئيا الى سلامة العملية الجراحية بشكل كامل وسلامة التخدير واضافت اللجنه الى ان الطفله اجريت لها العمليه بشكل ناجح وغادرت غرفة العمليات الى غرفة الافاقه وخضعت للافاقه حتى اتمت الافاقه بشكل ناجح تحت مراقبة الاطباء وجرى التأكد من سلامتها صحيا وهو الامر الذي استوجب الاطباء الى نقلها لغرفة تنويم عاديه بعد افاقتها وتحدثها بشكل طبيعي وظهور علاماتها الحيوية بشكل سليم دون وجود مشاكل تستوجب اخضاعها للمتابعه المكثفه ودخلت قسم التنويم وتم استلامها بوضع صحي سليم وفق فحوصاتها الطبية لجميع العوامل الحيوية للجسم وكانت الطفله تتحدث وتمارس وضع طبيعي بعد العملية .

ومكثت بشكل طبيعي داخل غرفة التنويم برفقة اسرتها حتى تعرضت لتوقف قلب مفاجئ استدعى انعاشها واحالتها للعناية المركزه في مستشفى الاطفال الذي لازالت ترقد فيه في وضع حرج دون معرفة السبب الحقيقي لتدهور الحاله بشكل سريع ومفاجئ في اسباب لا تتعلق بالعملية او التخدير بعد ان كانت في وضع طبيعي .

واضاف الربيعي انه وفقا للجنه فأن السبب الواضح لتوقف القلب هو ارتجاع معدي بما يشابه الاستفراغ داخلي تسبب في اغلاق مجرى التنفس وقد يعود ذلك لتناول مشروب او ماشابه او خروج استفراغ لم يكتمل فأغلق مجرى التنفس وهي اسباب غير مؤكده ولكن تبقى هي المتوقع في هذه الحاله .

وبناء عليه ونظرا للوضع الحرج للطفله وللاستزاده في التحقيق والتمحيص في الحاله والاجراء الطبي ترى اللجنة احالة القضية للهيئة الشرعية لمزيدا من التحقيق والتدقيق رغم عدم وجود خطأ طبي واضح ولكن للاستزاده والتأكيد.

تجدر الاشاره ان الطفله اطياف خضعت لعملية جراحية في تصحيح شرجي بسيط وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ وهو مادفع وسائل اعلام تداول امكانية تعرضها لخطأ طبي اقتضى تشكيل لجنة تحقيق تحفظت على الملف الطبي وامضت اكثر من اسبوعين في تدقيق كافة الاجراءات التشخيصية والطبية المتخذه بحق الطفله التي لم يتجاوز عمرها 10 أشهر حتى اصدرت تقريرها بعدم وجود خطأ طبي وللتأكيد اوصت برفعها للهيئة الشرعية لمزيدا من التحقيق والتدقيق واصدار الحكم النهائي في الاجراء الطبي للحاله.