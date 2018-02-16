تعطل جهاز تفتيت حصوات الكلى لفترة طويلة في مستشفى بعرعر

نايف السالم(صدى):

تسبب تعطل جهاز تفتيت حصوات الكلى في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر لأكثر من شهر، في تعذر استقبال المرضى مما ضاعف معاناتهم والانتظار حتى يتم إصلاحه.

وقالت مصادر إنه لا يوجد في المنطقه الا جهاز واحد لتفتيت الحصى ومتعطل أكثر من شهر ولا يمكن اصلاحه قبل شهرين، حيث أن بعض المرضى يحتاجون إلى 10 جلسات لتفتيت الحصوات حسب مكوناتها وحجمها.

وطالب المواطنون سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالتدخل لإيجاد حل لهذه المعاناة التي تخص شريحة كبيرة من المرضى على مستوى المنطقة.