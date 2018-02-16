نتائج مباريات الجولة الـ 16 للدوري الأولمبي

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الأولمبي، بفوز الهلال على الخليج بهدفين مقابل لاشيء، حيث احتل الهلال المركز الاول برصيد 35 نقطة، في حين احتل الخليج المركز الـ 12 برصيد 17نقطة.

وفاز الباطن على الأنصار بـ3أهداف مقابل لاشيء، حيث احتل الباطن المركز العاشر برصيد 19 نقطة، والأنصار المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

انتهت المباريات بالتعادل السلبي للأهلي وهجر، حيث وصل الأهلي إلى المركز الرابع برصيد 28نقطة، وهجر إلى المركز الـ11برصيد 17نقطة.

وفاز أحد على الاتحاد بـ4أهداف مقابل لاشيء، حيث وصل الاتحاد إلى المركز الـ9برصيد 21نقطة، وأحد إلى المركز السادس برصيد 25نقطة.