صدى تهنىء المنشد رائد الغامدي بمناسبة عقد قرانه
تتقدم أسرة صحيفة صدى الإلكترونية، بالتهنئة للمنشد المعروف الاستاذ رائد غرم الله الغامدي، ولجميع أفراد الأسرة الكريمة، بمناسبة عقد قرانه اليوم الجمعة.
و زفت صحيفة ” صدى ” ، الخبر السار، داعية لهما بدعاء النبي(صلى الله عليه وسلم): ” بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24915 ] نشر منذ 1 ساعة
ألف ألف ألف مبروك الله يسعدهم ويتمم لهم بخير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24915 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله شكله اشول جالس يوقع بالشمال