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صدى تهنىء المنشد رائد الغامدي بمناسبة عقد قرانه

صدى تهنىء المنشد رائد الغامدي بمناسبة عقد قرانه
نايف السالم(صدى):

تتقدم أسرة صحيفة صدى الإلكترونية، بالتهنئة للمنشد المعروف الاستاذ رائد غرم الله الغامدي، ولجميع أفراد الأسرة الكريمة، بمناسبة عقد قرانه اليوم الجمعة.

و زفت صحيفة ” صدى ” ، الخبر السار، داعية لهما بدعاء النبي(صلى الله عليه وسلم): ” بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير ” .


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