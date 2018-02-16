صدى تهنىء المنشد رائد الغامدي بمناسبة عقد قرانه

نايف السالم(صدى):

تتقدم أسرة صحيفة صدى الإلكترونية، بالتهنئة للمنشد المعروف الاستاذ رائد غرم الله الغامدي، ولجميع أفراد الأسرة الكريمة، بمناسبة عقد قرانه اليوم الجمعة.

و زفت صحيفة ” صدى ” ، الخبر السار، داعية لهما بدعاء النبي(صلى الله عليه وسلم): ” بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير ” .