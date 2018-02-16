أمانة الشمالية تؤكد أستعداداتها للحالة المطرية المتوقعة اليوم وغدا

سعيد العجل(صدى):

استعدادها للحالة المطرية المتوقعة اليوم الجمعة وغدُا السبت ، وتسخير جميع الإمكانات الآلية والبشرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز بن عبدي العنزي أن كافة الإمكانات الاَلية والبشرية للمواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار عبر فرق الطوارئ.

وقال: إن هنالك فرق طوارئ مخصصه لذلك ومدربين على مثل هذه الحالات، حيث تم الانتهاء من تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول والمناهيل الأرضية التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار.

وأكد التركيز على المواقع التي تشهد تجمع للمياه ومتابعتها بشكل مستمر وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقاً، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940 ، أو عبر حساب الأمانة في تويتر.