إطلاق تطبيق الفتوى الإلكتروني على الهواتف الذكية

عادل الحربي(صدى):

وقال المستشار في الرئاسة المشرف على مكتب مفتي عام المملكة الشيخ فهد العواد: تستعد إدارة الفتوى بالرئاسة العامة للإفتاء لإطلاق تطبيق الفتوى الإلكتروني على الهواتف الذكية قريبًا.

وأضاف: يهدف التطبيق إلى تسهيل الحصول على الفتوى من العلماء الموثوقين، والتصدي للفتاوى المشبوهة.

وأوضح العواد، أن التطبيق يستهدف عامة الناس الذين يبحثون عن جواب شاف لفتواهم إلكترونيا، ما يشكل حماية ووقاية للناس من أصحاب الفتاوى الشاذة، كما سيقضي على الاستعانة بغير المؤهلين.