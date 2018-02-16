ضبط وإتلاف مصنع للخمور بالعرضيات

حسين العلي(صدى):

أسفر التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العرضيات والجهات المختصة الأمنية ذات العلاقة عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور والمسكرات تديره شبكة من العمالة الوافدة الأفريقية في أحد الأودية الجبلية الوعرة التابعة لمركز العرضية الجنوبية وبتضافر الجهود بين الجهات الأمنية من الدوريات والبحث الجنائي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم الوصل إلى تلك المنطقة الوعرة بعد السير على الأقدام لمدة ساعة ونصف حيث وجد في تلك المنطقة الوعرة مصنعا للعرق المسكر يضم (٤) جوالين سعة (٢٠٠) لتر مليئة بالعرق المسكر الجاهزة للبيع والتوزيع وعدد (٢) خزانين معدنيين سعة (١٠٠) لتر وغيرها من المواد لتصنيع الخمور حيث اعتمدوا على استغلال المياه الراكدة والملوثة الموجودة في المستنقعات في تصنيع الخمور.

الجدير بالذكر أن مركز العرضية الجنوبية قدم بلاغاً عن الموقع المذكور والذي يقع في نطاق عمله وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.