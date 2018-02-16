تحذير من رسائل نصية تدمر أجهزة آبل

عادل الحربي(صدى):

أكد خبراء تقنيون، أن هناك انتشار رسائل نصية خطرة، يتم تناقلها بين أجهزة آبل، وتتسبب في تعطيل عدد كبير من التطبيقات الإلكترونية.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن شركة آبل تسعى لإصلاح خلل موجود في التحديث الأخير لبرنامجها، يسمح للمستخدمين بإرسال هذه الرسائل الخبيثة على هواتفها.

وذكرت تقارير تقنية أن هذا الخطأ يحدث عندما تتلقى أجهزة أبل رمزًا واحدًا مكتوبًا باللغة الهندية الأم ” Telugu ” ، التي يستخدمها حوالي 70 مليون شخص، حيث يؤثر على ” أجهزة آيفون وآيباد وماك وساعات آبل ” التي يشغلها أحدث إصدارات برامج التشغيل.

ووفقًا للخبراء يمكن أن تعطل هذه الرسالة العديد من التطبيقات، بما في ذلك واتس آب وفيس بوك ومسنجر و iMessage و Gmail، بمجرد استلام الرمز الخاطئ، ومن الممكن حل هذه المشكلة عن طريق حذف المحادثة بأكملها من التطبيق.

ويمكن تنفيذ بذلك بكل سهولة، من خلال قيام شخص آخر بإرسال رسالة إلى التطبيق ” المصاب ” ، ما يسمح للمستخدم بفتح الإشعار وحذف الموضوع، الذي يحتوي على الرسالة المخالفة.