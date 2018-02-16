” التعليم ” تعلن وقف قبول حاملي هوية زائر في المدارس الحكومية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة التربية والتعليم ، قرارًا بوقف قبول الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين ، من حاملي هوية زائر في المدارس الحكومية ، حيث تم تحديد قبولهم في المدارس الأهلية والأجنبية وفقًا لمجموعة من القواعد تتمثل في الآتي :

أولاً: القبول فِي المدارس الأهلية :

يجب على قائد أو قائدة المدرسة الأهلية ، مراجعة إِجْرَاءَات القبول وَفْقَ التعاميم المنظمة لذلك واستكمال المسوغات اللَّازِمَة ، والتي يعد أهمها صورة من شهادة الميلاد ، وصورة من قبول الطالب أو الطالبة المَبْدَئِيّ فِي المدارس ، وصورة من تأشيرة الزيارة سارية المفعول ، وأصول جميع الشهادات الدراسية ، وصورة من جواز الطالب أو الطالبة .

ومن الضروري مراجعة ولي الأمر ، بعد استكمال وإحْضَار جميع صور المسوغات مع الأصول للمطابقة فِي إِدَارَة الاختبارات والقبول بإِدَارَة التعليم لاستكمال القبول ؛ ومِنْ ثَمَّ يتم تحويل الطالب أو الطالبة للمدرسة الأهلية المرغوبة .

ثَانِياً: القبول فِي المدارس العالمية أو المدرسة الأهلية ” البرنامج الدولي ” :

على قائد أو قائدة المدرسة ، مراجعة إِجْرَاءَات القبول وَفْقًا للتعاميم المنظمة لذلك ، واستكمال المسوغات اللَّازِمَة والتي من أهمها صورة من شهادة الميلاد ، وصورة من قبول الطالب أو الطالبة المَبْدَئِيّ فِي المدارس ، وصورة من تأشيرة الزيارة سارية المفعول ، بالإضافة إلى أصول جميع الشهادات الدراسية ، وصورة من جواز الطالب أو الطالبة .

ومن ثم يتم مراجعة ولي الأمر بعد استكمال وتعبئة الاستمارة المرفقة للتَوْجِيه للمدرسة المطلوبة ، وإحْضَار صور المسوغات مع الأصول للمطابقة فِي مكتب التعليم الأهلي بإِدَارَة التعليم لاستكمال القبول ؛ ومِنْ ثَمَّ التحويل للمدرسة العالمية أو المدرسة الأهلية المرغوبة .