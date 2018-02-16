بالصور.. حملة ميدانية برئاسة ” العقدي ” لتفقد السدود الترابية بالجعافرة

عادل الحربي(صدى):

حرص رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي ، على تفقد سدود الحماية من آثار السيول في قرى وبلدات مركز القوز ، ظهر أمس الخميس ، بمرافقة رئيس بلدية قوز الجعافرة المكلف المهندس محمد الذروي ، ورئيس وأعضاء لجنة الأودية والعقوم بمحافظة صبيا ، ولجنة التعديات بمركز المنطقة .

وركز ” العقدي ” خلال زيارته التفقدية ، على القرى الواقعة على جنبات الطريق الدولي ، والتي تأثرت سابقًا من جراء هطول الأمطار وجريان السيول ، حيث وقفوا ميدانيا على المواقع التي تسببت في دخول السيول لبعض القرى خلال الأعوام السابقة .

وناقش رئيس مركز قوز الجعافرة ، مع المختصين سبل الحماية اللازمة والإجراءات الاحترازية المفضية لعدم تكرار ما حدث ، بالإضافة إلى تجنيب الأهالي مخاطر السيول ، موجهًا بتدعيم وتقوية عقوم الحماية المعمولة سابقًا ، وتنظيف مجاري الأودية من قبل البلدية ، وذلك تحسبًا لحدوث أي أمر طارئ في ظل مرور المنطقة بموسم الأمطار والسيول .

وأمر ” العقدي ” بتدعيم عقم زربة وقلبية و عقم الحماية لبلدة السبخة وغيرها ، موضحًا أن وقوفهم ميدانيًا يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ؛ للاطلاع على مدى تماسك الدفاعات وعمل الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث أي أضرار تلحق بالمواطنين ، مثل دخول السيول لقراهم ومنازلهم .