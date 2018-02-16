آل الشيخ: مستمتع بمباراة الرائد والاتفاق وسعد الشهري غيّر جِلد الاتفاق

نواف السالم(صدى):

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على مباراة الرائد والاتفاق المُقامة الآن.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : مستمتع بمباراة الرائد والاتفاق، وسعد الشهري غيّر جِلد الاتفاق.

ويلعب الرائد والاتفاق-الآن-على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين.

ويذكر أن الشوط الأول من مباراة الرائد والاتفاق انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويُقدم اللاعبون مستوى جيدًا في لقاء الجولة الـ22؛ ما جذب أنظار تركي آل الشيخ إلى المواجهة.