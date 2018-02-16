فينجر: أتمنى الاستمرار مع آرسنال حتى نهاية عقدي الحالي

ماجد محمد(صدى):

أعرب مدرب آرسنال آرسين فينجر، عن أمله في استمراره مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية عقده الحالي.

وقام المدرب الفرنسي، بتوقيع عقداً جديداً مع آرسنال لمدة عامين في ختام الموسم الماضي، لكن الفريق أحرز تقدمًا ضئيلاً، حيث يحتل المركز السادس في الدوري.

وقال فينجر : أحترم تعاقداتي دائمًا وأريد أن أعيد التذكير أنني رفضت عروضًا من أكبر أندية العالم من أجل احترام عقدي وهذا ما أحاول الالتزام به دائماً.. بالنسبة لي المستقبل هو أن أفوز في المباراة التالية.

وأضاف: علينا أن نقدم أداء أفضل في كل مباراة وأن نظهر الرغبة القوية للفوز في كل المباريات حتى نهاية الموسم، هذا هو الأهم بالنسبة للفريق.