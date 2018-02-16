العواد: تأكد للعالم أن المملكة تدعم السلام والاستقرار بينما إيران ترعى العنف والدمار

سعيد العجل(صدى):

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن إيران تخصص أموالها للعنف والإرهاب، ودلل على ذلك بمؤتمر المانحين، الذي عقد في الكويت، والذي غابت فيه عن دعم العراق.

جاء ذلك في تغريدة له عن المؤتمر، قال فيها: ” مؤتمر المانحين لإعمار العراق الذي عقد في الكويت تسابقت الدول ومنها المملكة للمساهمة في الإعمار، وغابت إيران عن دعم إعمار العراق. وهنا يظهر للعالم الفرق بين من يدعم السلام والنهضة والاستقرار وبين النظام الإيراني الذي خصص أمواله للعنف والإرهاب والدمار ” .

يذكر أن السعودية أعلنت أنها ستخصص مليار دولار لمشاريع استثمارية في العراق، و500 مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية. كما أن حجم التعهدات في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت، بلغ 30 مليار دولار، قدمتها 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية ومحلية.