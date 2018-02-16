لجنة مهرجان الجنادرية تواجه انتقادات لوضعها سياج حول سيدة تصنع الخبز
أثار موقف فرض شبك مطوق على سيدة تقوم بعمل الخبز على النار من قبل اللجنة القائمة على المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ، غضب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، إزاء هذا التصرف غير اللائق مع السيدة .
وكانت لجنة المهرجان قد فرضت تطويق مكان السيدة بالشبك وإخراجها من صالات الجناح الداخلية ، نظرًا للخطورة التي يشكلها وضع الخبز على النار بالنسبة للزوار ، من خلال إخراجها إلى الممر الخارجي وصنع الخبز بعيدًا عن الزوار .
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد استجابت اللجنة لطلب رواد مواقع التواصل ، وقامت بإزالة الشبك من حولها وتخصيص جناح لها وفقًا لضوابط السلامة .
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