لجنة مهرجان الجنادرية تواجه انتقادات لوضعها سياج حول سيدة تصنع الخبز

عادل الحربي(صدى):

أثار موقف فرض شبك مطوق على سيدة تقوم بعمل الخبز على النار من قبل اللجنة القائمة على المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ، غضب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، إزاء هذا التصرف غير اللائق مع السيدة .

وكانت لجنة المهرجان قد فرضت تطويق مكان السيدة بالشبك وإخراجها من صالات الجناح الداخلية ، نظرًا للخطورة التي يشكلها وضع الخبز على النار بالنسبة للزوار ، من خلال إخراجها إلى الممر الخارجي وصنع الخبز بعيدًا عن الزوار .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد استجابت اللجنة لطلب رواد مواقع التواصل ، وقامت بإزالة الشبك من حولها وتخصيص جناح لها وفقًا لضوابط السلامة .