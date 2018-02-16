اختتام جلسات ملتقى صناعة الاجتماعات بفعاليات استدامة الأعمال

سعيد العجل(صدى):

تختتم الجلسات الرئيسية في الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات بالجلسة الخامسة، التي تناقش استدامة فعاليات الأعمال ومأسستها الاثنين القادم، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال الرياض.

وتهدف الجلسة الخامسة، إلى إلقاء الضوء على أدوات التنمية المستدامة لفعاليات الأعمال، واستعراض تجارب ناجحة بهدف المساهمة في تطوير ومأسسة فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة واستدامتها.

ويشارك في فعاليات الأعمال الدكتور خالد عبدالله الطريري، باحث وأخصائي فعاليات، وسيستعرض اهم العوامل التي تساعد على استدامة فعاليات الاعمال التي تبدأ من مؤتمر وتنتهي بأن تصبح مؤسسة كبيرة، واستعراض لعناصر الاستدامة في الفعاليات من جانب نظري.

وحول تجربة تنظيم مؤتمر التشغيل والصيانة في الدول العربية ” أوماينتك “، سيتعرض المهندس باسم صايل، أمين عام المعهد العربي للتشغيل والصيانة عن هذه التجربة الإقليمية، وأهميتها للدول العربية حيث تعمل على بناء كيان عربي لتنظيم وتوحيد أفضل الممارسات والقواعد والاجراءات الخاصة بالتشغيل والصيانة في الدول العربية والمعهد واحد من اسرع مؤسسات التطوير والصيانة نمواً في العالم العربي ويهدف المعهد العربي إلى رفع معايير التشغيل والصيانة في الدول العربية إلى المستويات العالمية.

اما عن تجربة تنظيم منتدى الرياض الاقتصادي، سيتحدث أحمد علي السويلم، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن تجربة النجاح في استدامة المنتدى كتجربة سعودية.

وللراغبين في التسجيل للمشاركة بأعمال الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudimic.com