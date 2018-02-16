بالصور.. الكشف عن سيارة رولزرويس متعددة الاستخدامات الجديدة

متابعات(صدى):

على مدار عام أو أكثر, رأينا رولزرويس تعمل على تقديم كروس أوفر جديدة تحت اسم تجريبي هو كولينان, ومنذ شهرين, ذكرت تقارير أن السيارة قد تحمل اسم آخر عندما تبدأ الانتاج, ولكن الشركة أكدت أخيراً على أن السيارة ستحمل اسم كولينان .

والاسم مستعار من أكبر ماسة تم اكتشافها في جنوب افريقيا في عام 1905 وهو العام الذي سبق تأسيس رولزرويس مباشرة. وقالت الشركة أنه الاسم المناسب للسيارة غير الاعتيادية من الشركة وقالت أن السيارة متعددة الاغراض وتتمتع بالجودة والفخامة في نفس الوقت, ويتوقع أن تأتي السيارة بدفع رباعي لمنافسة بنتلي بنتايجا وتكون لاعب قوي في فئة السيارات الكروس أوفر الفاخرة.