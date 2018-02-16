بالصور.. انطلاق ” DS3 بلاك ليزارد ليميتد ” الخاصة بوحي عالم الأزياء

لندن(صدى):

أعلنت DS عن رغبتها في زيادة الجاذبية والاقبال على موديلات DS3 من خلال طرح نسخة خاصة هي DS3 Black Lezard Limited التي ستطلق في الشهر الجاري, وتبدأ من 27.045 ألف دولار في بريطانيا وسيقتصر انتاجها على 100 نسخة فقط, وتتميز ببعض المزايا الاضافية بوحي عالم الموضة والأزياء.

وتحمل السيارة اللون الأسود Perla Nera ورمادي بلاتينيوم وأزرق Ink أو قرمزي Whisper مع سقف خاص بتأثيرات مميزة, وتتميز النسخة الخاصة كذلك بعجلات سوداء 17 بوصة ألومنيوم ومرايا جانبية سوداء بلمسات كرومية وركائز A سوداء لامعة. والنسخة الخاصة تتميز بتجهيزات جديدة في المقصورة تشمل فرش جلدي أسود بازلتي وعجلة قيادة جلدية وذراع نقل حركة جلدي ولوحة قيادة سوداء لامعة.

كما يوجد كذلك مصابيح أمامية أوتوماتيك زينون ومساحات زجاج حساسة للمطر ومرايا جانبية كهربائية الطي مع خاصية التسخين وتعتيم ذاتي لمرآة الرؤية الخلفية. وستأتي السيارة بمحرك بنزين بيور تك بقوة 108 حصان وناقل حركة مانيوال.