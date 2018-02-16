5 مشاريع جديدة للمعارض والمؤتمرات يستعرضها ملتقى صناعة الاجتماعات

سعيد العجل(صدى):

تستعد الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات ، لاستعراض خمسة مشاريع جديدة لمنشآت ومرافق فعاليات الأعمال ، حيث يتم خلال الجلسة عرض المواصفات والمعايير والقيمة المضافة التي ستقدمها تلك المرافق لصناعة الاجتماعات فى مدن الرياض ومكة المكرمة والظهران وبريدة .

وتتولى الإعلامية ومستشارة تطوير الأفكار والبرامج رهام رشاد فراش إدارة الجلسة ، التي يتحدث بها أحمد محمد العمار المدير التنفيذي لمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ، ومازن عبدالله الجابري مدير عام التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهيئة المدن الاقتصادية ، ومعتصم العلاف مدير عام فندق جبل عمر – هيلتون مكة المكرمة ، بالإضافة إلى أحمد شعث مدير العمليات بمركز أبكس للمعارض والمؤتمرات ، وعبدالله يعقوب العبدالله مدير العلاقات والاتصال بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي .

ويهدف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 246 بتاريخ 17 رجب 1434هـ ، العمل على تطوير مراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات كبيرة وذات جودة عالية .

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني ، قد أعلنت في العام الماضي تنفيذ مشروع إنشاء مركز المعارض والمؤتمرات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، وجاري العمل لطرح مشروعين مماثلين أحدهما في مطار الملك خالد الدولي ، والثاني في مطار الملك فهد الدولي .

كما انتهت هيئة المدن الاقتصادية ، من إنشاء صالة مؤقتة للمعارض والمؤتمرات مساحتها 4 آلاف متر مربع مرتبطة بفندق بيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، وذلك مع اقتراب طرح مشروع لصالة معارض ومؤتمرات بمساحة أكبر بالقرب من محطة القطار في المدينة .

وأصدر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ، تقريرًا يكشف بأن البوابة الإلكترونية للبرنامج سجلت حوالي 124 مركز وقاعة مخصصة لفعاليات الاعمال خلال العام الماضي ، ليصل اجمالي عدد الحسابات المسجلة لمنشآت المعارض والمؤتمرات في البوابة الالكترونية إلى 327 حسابًا .

وعلى الراغبين في التسجيل للمشاركة بأعمال الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي : www.saudimic.com