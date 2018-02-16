فيراري 488 GTO الساخنة تظهر في صورة تشويقية قبل جنيف

متابعات(صدى):

كشفت فيراري عن صورة تشويقية لسيارتها الخاصة الجديدة 488 GTO الساخنة التي ستأتي بخطوط على طول الجسم وعجلات خفيفة الوزن باللون الأسود ومكابح سوداء عالية الأداء مع مشتت خلفي كبير ومخارج عادم مزدوجة في الخلف.

واللمحات القليلة بخصوص السيارة ليست كافية لاظهار كافة تفاصيلها ولكنها تبدو مطابقة للموديل الذي ظهر الشهر الأخير, والصورة تظهر تغيير في التصميم يشمل الصادم الأمامي الجديد مع مشتت شرس . أما مقصورة السيارة فتأتي بعجلة قيادة ألكانتارا ومصابيح LED كما أضيف للسيارة دواسات ألومنيوم وعداد للسرعة .

ولم تقل فيراري المزيد بخصوص السيارة ولكن تقارير توقعت أن تأتي بعدد من مكونات ألياف الكربون وتشمل غطاء المحرك والصادمين والاسبويلر الخلفي وعجلات 20 بوصة من ألياف الكربون أخف بنسبة 40% من السابق. كما سيدعم خفة الوزن الجوانب الأيروديناميكية المعدلة التي تمكن السيارة من تحسن في الكفاءة الايروديناميكية بنسبة 20% .وينتظر أن تحمل السيارة محرك 3.9 لتر V8 من 488 بقوة تقترب من 700 حصان .