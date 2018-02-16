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حملة من نشطاء ” تويتر ” ضد مغرد يصف المرأة بالعار

حملة من نشطاء ” تويتر ” ضد مغرد يصف المرأة بالعار
نورة الشهري (صدى):

أثارت تغريدة لأحد المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، غضب النشطاء ، بعدما وصف الفتيات بالعار ، حامدًا ربه لعدم وجود أخت أو ابنة له .

وقال المغرد عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، ” البنت عار ثم عار ثم عار أعان الله من لديه بنات ولم يرزق بولد ” .

وتعجب رواد مواقع التواصل من تعليق المغرد ، حيث دشنوا حملة عبر ” تويتر ” ضده ، لافتين إلى أن من أنجبته إلى الدنيا هي سيدة وأم ولها مكانتها في الدين والمجتمع ، مع تدعيم أقوالهم باحاديث وآيات قرآنية توضح فضل المرأة في الإسلام وأن الزمن الذي يصف المرأة بالعار هو زمن الجاهلية الذي كانت فيه الأصنام عبادتهم .

 


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