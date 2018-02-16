بالصور.. فيفي عبده تثير الجدل بفستان أحمر ضيق

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده جدلا واسعاً بين تابعيها على ” انستجرام ” بمجموعة من الصور بمناسبة يوم الحب.

وظهرت الفنانة بفستان أحمر ضيق وطويل مع اكسسوارات ضخمة من اللون الفضي، واكملت اطلالتها بمكياج قوي وأحمر شفاه أحمر ناري، لاقى إعجاب الالاف من متابعيها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور التي تحرص عبده على مشاركة متابعيها بها على ” السوشيال ميديا ” ، وانهالت عليها التعليقات التي عبرت عن الحب الكبير لها.